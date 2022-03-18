Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

18 Mart 2022 Cuma, 21:54

Kaza, Kadirli-Adana karayolu Hacıbeyli Mahallesi güzergahında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şehirlerarası yolcu otobüsü, Ceyhan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından şoför ve muavin ile birlikte otobüste bulunan 23 kişi Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ve 3 yolcunun durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, 19 yolcunun tedbir amaçlı hastanede kontrolleri sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Trafik ekipleri kaza bölgesinde geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.



