Kar kazaları kamerada
İstanbul Sultangazi'de kar nedeniyle yaşanan kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde, seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç kayarak karşı yöne geçti. Araç, seyir halindeki polis aracına çarptı. Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda ise, dün öğlen saatlerinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çıktıktan sonra yol uyarı levhasına çarparak durabildi.
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