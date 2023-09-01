Adana'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı... Çok sayıda yaralı var!
Giresun-Hatay seferini yapan bir yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavini hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı.
Giresun-Hatay seferini yapan Mustafa Erden idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 320 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kalsit yüklü 51 ACV 753 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 12 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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