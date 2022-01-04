Adıgüzel'den Şentop'a TÜİK sorusu... Konu: ölüm sayıları

04 Ocak 2022 Salı, 16:55

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, son iki yıl içerisinde TÜİK’e ölüm sayılarıyla ilgili kaç milletvekilinin kaç soru sorduğu ve kaç soruya cevap verildiğini sordu.

Adıgüzel, "TÜİK’i, devlet kurumu olmaya; AKP’nin taşeronluğundan, paravanlığından vazgeçmeye çağırıyorum” diye belirtti.

Adıgüzel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye İstatistik Kurumu, son 2 yıldır Türkiye’nin toplam ölüm sayılarını ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı ölüm sayılarını açıklamamaktadır. Aslında TÜİK’in yayınlayacağı veriler hem sağlık alanında hem diğer alanlarda hem devlet yönetimi için hem de sosyal hayat için yapılacak olan bilimsel çalışmalar, öngörüler ve planlamalar için çok önemlidir. Ancak buna rağmen TÜİK, görevini yapmak yerine AKP’nin algı çalışmalarına paravan ve taşeron olmayı seçmektedir. Türkiye için hem ekonomik alanla hem de sağlık alanında mevcut verileri açıklamamaktadır. Dün gördük; yüzde 100’ün üzerindeki enflasyonu yüzde 36 açıklayıp memur ve emeklilere yüzde 25 zamma neden oldu. Benzer bir şekilde Türkiye’nin son 2 yıldır pandemi ile ilgili ölüm verilerini ve toplam ölüm verilerini saklamaktadır. Sağlık Bakanı’na daha önce defalarca sordum; hatta bir yıl önceki bütçe görüşmelerinde, ‘Türkiye’deki vefat sayısını ve pandemiden ölenlerin sayısını neden açıklamıyorsunuz’ dediğimizde bize, ‘Yıl sonunu bekleyin, tüm ölümler illerine, ilçelerine gidince açıklayacağız’ demişti. Ne zaman? Geçen yıl. Üzerinden tam bir yıl ve yeni bir bütçe daha geçti, inatla açıklamıyorlar. Çünkü burada sayılar verilenlerden çok fazla. Sadece pandemi değil, toplam başka nedenlerden ölüm sayılarını da açıklamıyorlar.

"TÜİK'E ÖLÜM SAYILARIYLA İLGİLİ KAÇ MİLLETVEKİLİ KAÇ SORU SORDU"

Dünyanın her yerinde savaş olan ülkeler dahil, toplam vefat sayılarını açıklıyorlar. Türkiye sadece bunu açıklamıyor. Bunu da AKP’nin yalan yanlış politikalarını ortaya koymamak için, insanlar bunun farkına varmasın diye yapıyorlar. Daha önce defaatle önergelerimiz var hem CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı hem Nüfus Müdürlüğü hem de TÜİK’e; bunlara cevap verilmemektedir. Erdoğan ne diyor, ‘Bize, yazılı olarak TÜİK’e sorunuzu sorun, cevabınızı alırsınız’. Sayın Erdoğan, TÜİK cevap vermiyor, farkında bile değilsiniz. Ben bugün TBMM Başkanlığı’na bir önerge verdim: ‘Bugüne kadar TÜİK’e ölüm sayılarıyla ilgili kaç milletvekili kaç soru sordu, kaçına cevap verdiniz?’ Göreceksiniz bir tanesi dahi cevap verilmiş değil. O yüzden TÜİK’i, devlet kurumu olmaya; AKP’nin taşeronluğundan, paravanlığından vazgeçmeye çağırıyorum.”

Adıgüzel’in Şentop’un yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle:

“Toplam kaç soru önergesi olmuştur?

Bu sorulardan kaç tanesi süresi içerisinde yanıtlanmıştır?

Kaçı süresi geçtikten sonra yanıtlanmıştır?

Kaçı ise yanıtsız bırakılmıştır?

2020-2021 yıllarının toplam ölüm sayısı herhangi bir önergede cevaplanmış mıdır?”