Adliye çalışanlarını taşıyan servis aracının kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde ani fren yapan otomobile arkadan çarpan serviste bulunan 4 kişi yaralanmıştı. Servisin Çağlayan Adliyesi personelini taşıdığı öğrenilirken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşehir istikametinde Cebeci Tüneli'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, adliye personelini taşıyan servis aracı, ani fren yapan 35 AF 453 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı yan yatarken kazada 4 kişi yaralandı.
'YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ'
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anında servis aracının manevra yapamayarak yan yatması saniye saniye görüntülere yansıdı.
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