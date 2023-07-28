Afla cezaevinden çıktı, uyuşturucu satmaya devam edeceğini söyledi: 'Ya bir şey olmaz, Tayyip 2 yıl sonra bir yasa daha çıkarır'

Yayınlanma: 28.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 28.07.2023 - 11:22

UBE Haber isimli Youtube kanalına konuşan 22 yaşındaki bir genç uyuşturucu satıp, dolandırıcılık yapmaya devam edeceğini söyledi.

Düzgün bir iş olmadığını dile getiren genç, "Hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum, dolandırıcılık yapıyorum" dedi.

"İSTERLERSE 10 YIL VERSİNLER"

Bu devirde para kazanılamadığını söyleyen genç, "Sabıkam var kimse işe almıyor zaten. Erdoğan yemeye içmeye zam yaptı. Uyuşturucuya da eskorta da zam geldi" dedi.

Yaptığı işin cezasını hatıratan muhabire yanıt veren genç, "İsterlerse 10 yıl versinler. İçeride 30 yıl yatan adam sanki akıllanıyor mu? Çıkıyor yine kaldığı yerden devam ediyor. Hırsızlık yapıp içeri giriyorlar sonra dışarı çıkınca uyuşturucu satıyor, hırsızlık yapıyorlar" diye konuştu.

"TAYYİP YİNE YASA ÇIKARTIR"

Muhabirin, "Gencecik çocuksun, bir daha yakalanırsan en az 6-7 yıl yatacaksın" demesi üzerine genç şöyle konuştu:

"Ya bir şey olmaz, iki sene sonra Tayyip yine yasa çıkartır. Ben yeni çıktım bir ay oldu. Bir daha yakalanmayacağım ama."