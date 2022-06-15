Akaryakıt istasyonundan para gasbeden 2 sanığa hapis
Silah ve kar maskesi ile girdikleri akaryakıt istasyonunda, çalışan O.K'yi tehdit ederek kasadaki 560 lirayı alıp kaçan tutuklu 2 sanık için karar verildi. Mahkeme, 2 sanığı da 8 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Adana'da kar maskeleriyle girdikleri akaryakıt istasyonunda görevliye silahla tehditte bulunarak kasadaki parayı gasbeden tutuklu 2 sanığa 8 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.Ç. ve M.M. ile taraf avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, B.Ç. ve M.M'nin, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gece kar maskesi ve silahla gittiğini, burada çalışan O.K'yi tehdit ederek kasadaki 560 lirayı alıp motosikletle kaçtığını belirtti.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
Savcı, sanıkların eyleminde fikir ve iş birliği içerisinde hareket ettiğini kaydederek, B.Ç. ve M.M'nin "gece vakti birden fazla kişi ile iş yerinde yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, "gece vakti birden fazla kişi ile iş yerinde yağma" suçundan 8 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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