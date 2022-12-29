Akıllara durgunluk veren olay... LPG sistemine uyuşturucu saklamışlar...
Kastamonu'da LPG sistemine gizlenmiş uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada LPG sistemine gizlenmiş 18,23 gram, araçta bulunan zanlının üzerinde ise 49,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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