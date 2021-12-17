AKP içerisinde 'dış güçler' çatlağı
AKP’lilerin sıklıkla dile getirdiği ‘dış güçlerin ekonomik saldırıları’ iddiasına AKP içerisinden karşı bir ses geldi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Dış güçler tarih boyunca vardı. Bizden önce de var, sonra da olacak" ifadelerine yer verdi.
Türk Lirası her geçen gün yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor. TL'nin değer kaybı kaşısında ve her geçen gün gelen zamlarla birlikte yurttaşların alım gücü de giderek azalıyor.
AKP'den gelen sesler ise ülkenin içinde bulunduğu krizi 'dış güçlere' bağlıyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’lilerin sıklıkla dile getirdiği ‘dış güçlerin ekonomik saldırıları’ iddiasına AKP içerisinden aykırı bir ses çıktı.
"İYİLEŞMEK İÇİN MİKROBA KIZILMAZ, BAĞIŞIKLIK ARTTIRILIR"
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar, "Dış güçler tarih boyunca vardı. Bizden önce de var, sonra da olacak" ifadelerine yer verdi.
Tayyar devamında, "Vücuttaki ‘mikrop’ gibidir, bağışıklık sistemi zayıflarsa yatağa düşürür. İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır" dedi.
Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:
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