AKP'li kadın ekonomiye isyan etti: Artık Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak düşünmüyoruz

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:58

Bir sokak röportajında 20 yıldır AKP seçmeni olduğunu belirten bir kadın, isyan etti. Kazancının faturalara gittiğini belirten kadın, “Yolunmuş tavuğa döndük. Açız açıkçası açız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bu saatten sonra cumhurbaşkanı olarak göremeyeceğini söyleyen kadın, “Ben makarna ile yaşayamam. Biz onu bu saatten sonra cumhurbaşkanı olarak görmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

"BİZ BİTTİK ÜLKECE, BİZ YOLUNMUŞ TAVUĞA DÖNDÜK"

Sosyal medyada gündem olan sokak röportajındaki kadın şöyle isyan etti:

“Çocuklarımıza AKP'yi aşıladık. Dini bir siyasi insan, ‘Merhametli, iyidir’ dedik. Hastaneler açtı, ilaçlarımızı aldı, çocukların kitaplarını verdi. Ancak son birkaç aydır verdiği her şeyi zehir gibi burnumuzdan getirdi. Ben diyabet hastasıyım, şekerim var kolestrolüm var. Ben makarnayla yaşayamam. Bir maydanoz 5 lira olursa ben açım demektir. Eğer bir cumhurbaşkanı, bir reis bunu yapıyorsa biz artık onu cumhurbaşkanı olarak görmeyi düşünmüyoruz. Bizi yaraladı halkın yanında olamadı. İstese bu zamların hepsine el atar. Biz bittik ülkece, biz yolunmuş tavuğa döndük. Biz kazancımızı elektriğe, suya, faturalara ödüyoruz. Ufaktan tenceremiz kaynarsa ona şükrediyoruz. Kurbandan kurbana et yiyoruz.”