AKP'li meclis üyesi açık mikrofonu unuttu: 'Neyin ne olacağı bilinmiyor ki, ben devletten iş almam mesela'

07 Ocak 2022 Cuma, 22:33

Çorum Belediye Meclisi, ocak ayı toplantısı yapıldı.

Toplantıda yapılan bir oylama sırasında, AKP’li Meclis üyesi İsmail Bölükbaş; mikrofonun açık olduğunu unutarak, belediye meclisinin AKP’li üyesi Muhammed Murat Kılıçlı ile sohbet etti.

"BEN DEVLETTEN İŞ ALMAM MESELA"

Bölükbaşı, Kılıçlı’ya şunları söyledi:

Şimdi şöyle bir şey var. Kimse iş yapmayı bir şey yapmayı istemiyor ki… Sen bu işin içindesin. Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Şimdi sen müteahhit olsan… Ben devletten iş almam mesela. Özel şahıstan bile iş alınmaz.

AKP'li meclis üyesi açık mikrofonu unutunca: 'Neyin ne olacağı bilinmiyor ki, ben devletten iş almam mesela' — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 7, 2022



