AKP'li meclis üyesine silahlı saldırı
Tekirdağ’da AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Erhal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak mevkiinde bulunan bir çocuk parkına motosikletle gelen kimliği belirsiz bir şahıs, eşi ve çocuğuyla birlikte parkta bulunan AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal’a silahlı saldırı düzenledi.
3 EL ATEŞ ETTİ
Açılan 3 el ateş sonucu iki bacağından yaralanan Erhal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastanede tedavisi devam eden Şükrü Erhal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
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