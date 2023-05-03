AKP'li meclis üyesine silahlı saldırı

Tekirdağ’da AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Erhal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:23
AKP'li meclis üyesine silahlı saldırı
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Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak mevkiinde bulunan bir çocuk parkına motosikletle gelen kimliği belirsiz bir şahıs, eşi ve çocuğuyla birlikte parkta bulunan AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal’a silahlı saldırı düzenledi.

3 EL ATEŞ ETTİ

Açılan 3 el ateş sonucu iki bacağından yaralanan Erhal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavisi devam eden Şükrü Erhal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.


Meclis üyesi Meclis AKP

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