AKP’li Mustafa Demir, ‘tesisler korunacak’ sözü vermişti: Raporda yok

19 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla oluşturulacak millet bahçelerinin sınırları içerisine Samsunspor Nuri Asan Tesisleri de dahil edildi. Tepkiler üzerine açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsunspor Nuri Asan Tesislerinin yerinde muhafaza edileceğini belirterek, “Söz konusu plan değişikliği maddesinin görüşmeleri sırasında Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nin yerinde muhafaza edileceği net olarak ifade edilmiştir. Bu konuda plan notu mevcut olup başka bir amaç için değerlendirilmesi söz konusu değildir” dedi.

"MİLLET BAHÇESİ" NOTU

Millet bahçesi ile ilgili plan açıklama raporuna ek olarak hazırlanan görsellerde ise Nuri Asan Tesisleri’nin bulunduğu yeşil bölgenin, “MB” notu ile millet bahçesi olarak işaretlenmesi dikkati çekti. “Nuri Asan Tesisleri ve Nuri Asan Tesisleri korunacaktır” ifadelerinin bulunmadığının ortaya çıktığı plan açıklama raporunda “Millet bahçesi alanında, yaya, yürüyüş ve bisiklet yolları, park, çocuk bahçesi, oyun alanları, açık spor alanları, meydan, tematik bahçeler gibi açık alan kullanımlar ile yeme içme yeri, büfe, çay bahçesi, sergi üniteleri, millet kıraathanesi, cami, mescit, tuvalet, duş, sağlık üniteleri (acil yardım ve benzeri) ve idare binaları yapılabilecektir. Kara ulaşımına yönelik altyapı tesis alanı yapılaşma koşulları yapı yüksekliği belirlenmiştir. Millet bahçesi olarak belirlenen alanlar bütüncül olarak değerlendirilip yapılaşma ile ilgili koşullar toplam alan üzerinden belirlenecektir, planlama alanı yaklaşık 176 hektardır” ifadeleri yer aldı.

Samsunspor Tesisleri’nin bulunduğu alanın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde millet bahçesi kapsamına alınan karar sonrası TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi İshak Memişoğlu, “Plan notu mevcut” diyen Belediye Başkanı Mustafa Demir’e yanıt verdi.

"İFADESİ ÇELİŞKİLİ"

Memişoğlu, “Plan açıklama raporunda, Nuri Asan Tesisleri ifadesi yok. ‘Nuri Asan Tesisleri korunacaktır’ diye bir ifade de yok. Büyükşehir belediyesinin hazırladığı raporda buna dair bir plan notu eklenmemiş. Tepkilerden kaynaklı olarak yaptığı açıklamada ‘Plan notu mevcut’ ifadesi bu nedenle çelişkilidir. Zira kendi hazırladıkları planların görsellerine ve plan açıklama raporuna bakıldığında, Nuri Asan Tesisleri’nin korunduğuna dair bir ifade yok. Bunun halkın tepkisi üzerine düzeltilecek olması ve halkın hissiyatına karşılık verilmesi memnuniyet vericidir. Samsun halkının tepkisi başkana Nuri Asan Tesisleri’ne dokunulmayacağına dair açıklamayı yapmayı zorunlu kılmıştır” dedi.