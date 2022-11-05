AKP'li vekil Cumhur Taşkın’ı eleştirdiği için TRT'deki muhabirlik görevine son verildi iddiası

05 Kasım 2022 Cumartesi, 13:44

AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ı sosyal medya hesaplarından eleştiren gazeteci Okan Çalışkan, AKP’li vekilin şikayeti üzerine, TRT’deki serbest muhabirlik görevine son verildiğini ileri sürdü.

BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre Okan Çalışkan, son aylarda bazı köşe yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında, AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın 'Tarsuslu olmasına rağmen Tarsus’a gelmediği, Tarsus kamuoyunda tanınmadığı, başta yol sorunu olmak üzere yörenin birçok sorununa duyarsız kaldığını' ileri süren yazılar kaleme aldı.

"BÖLGE MÜDÜRÜ TELEFONLA ARADI"

Çalışkan’ın iddiasına göre bu yazılardan rahatsız olan Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Okan Çalışkan’ı serbest muhabiri olduğu TRT’ye şikayet etti. Bu şikayetin ardından TRT Bölge Müdürü Okan Çalışkan’ı telefonla arayarak “Beni Ankara'dan aradılar. Sebebini bilmiyorum ama size söylemek bana düştü. Artık sizinle devam etmeyeceğiz” dedi.

Uzun süredir Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanlığı'nı yürüten gazeteci Çalışkan, yerel gazete ve televizyonlardaki faaliyetlerinin yanı sıra TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü'nün serbest muhabirliğini de 7 yıldır sürdürüyordu.

Yaşananları Facebook hesabından kamuoyuna duyuran Çalışkan, “Ejnebi Ali istedi, TRT ile yollarım ayrıldı” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Mersin Milletvekili olan ama hiç memleket ile alakası olmayan Ali Cumhur Taşkın efendiye, biraz çalışsın diye eleştiren bir yazı kaleme aldım. Bu yazıyı kaleme alırken de neyin ne olacağını bilmeyecek kadar geri zekalı değilim. Hayatım mücadele ile geçti. Bununla da ederim. Ne olduysa bu eleştiri yazısından sonra Meclis'te vekil olan ama Mersin’de olmayan Ali Cumhur Taşkın efendi, Ankara'nın ve hükümetin yetkisini kullanarak beni TRT Genel Müdürlüğü'ne şikayet etmiş. Ben her yazımda MHP'li olduğunu dile getiren biriyim, Cumhur ittifakı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'na hiçbir getirisi olmayan ve hatta eleştiride tavan yapan Ali Cumhur Taşkın'ı yarın da eleştirmeye devam edeceğim. TBMM'de olan ama Mersin'de olmayan cemaat itmeli Taşkın, Sayın Cumhurbaşkanının ve milletin verdiği yetkiyi kamuda korku salarak, memurunda varlığını hissettirerek Ankara'nın en çok şaşırtan adamı. Sayın Cumhurbaşkanı Ali Cumhur Taşkın'a bir dönem daha git diyebilir. Ben asla bu adamın olduğu yere oy vermem. Adam ecnebi lafına takılmış. Allah var yaylaya giderken, Keşbükü köprüsü üzerinde bir yolcu gördüm. Durdum aldım. 'Nerelisin abi' dedi. 'Çavdarlı köyündenim' dedim. O da, 'Ben Sarıkoyaklıyım' dedi. 'Köyünden vekilin de var' deyince, 'Abi ona Ecnebi Ali derler, benim de akrabam' dedi. Şimdi çocuğun adını çalıştığı yeri desem çocuğu Anamur’a sürer. Hiç gözünün yaşına bakmaz. Adam Ankara'nın mührünü, sayın Erdoğan'ın gücünü sadece bu yönde kullanıyor. Yapar mı yapar. Mersin Büyükşehir’den çıkarılan ittifakının bir ayağı olan ülkücü çocuklar için mecliste bir tek kelime etmeyen, Ülkücü gazeteciyi şikayet edecek kadar gözü dönmüş biri. Her şeyin hayırlısı Meclis'te olan ama Mersin'de olmayan vekil efendi."