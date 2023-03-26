Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü Gani E.'nin (46) kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde Gani E.'nin 3.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Gani E. yönetimindeki 46 LF 201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı yöne savruldu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Doğan O. (25), Ebru A.(28), Dilek U.(25) ile Selin O. (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yapılan testte Gani E.'nin 3.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gani E.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Diploma hakkında 'sehven' açıklaması
- YSK'den Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kararı
- 'Sehven' açıklamasının hemen ardından...
- Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Bilal Erdoğan enerji işine de girdi: Milyonlar akacak
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...