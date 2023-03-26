Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 20:12

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 20:12

Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Gani E. yönetimindeki 46 LF 201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı yöne savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Doğan O. (25), Ebru A.(28), Dilek U.(25) ile Selin O. (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yapılan testte Gani E.'nin 3.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gani E.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.