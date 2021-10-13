Amasya Valisi 'Maaş 4 bin TL' deyip çağrı yaptı: İş arayan varsa gönderin

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:41

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki organize sanayi bölgelerinde başta mermer olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştırılmak üzere eleman ihtiyacı olduğunu söyledi.

Masatlı, kent merkezindeki köylerin sorunlarının görüşüldüğü muhtarlar toplantısında yaptığı konuştu. Konuşmasında ziyaret ettiği fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğuna değinen Mustafa Masatlı, "İş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar. Yaklaşık 4 bin TL de maaş veriyorlar" dedi.

“HERKES MASA BAŞI İŞ ARIYOR"

Masatlı, "Bayanlara bile iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işler verebiliriz" diye konuştu.

Türkiye’nin çok gelişip değiştiğini ve hayat standardının yükseldiğini anlatan Vali Masatlı, “Herkes masa başı iş arıyor. Ama öyle değil ki. Bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ona da ihtiyaç var. Ama maalesef herkes aynı şeyleri istiyor. Bundan dolayı ciddi derecede zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

"MERZİFON OSB ELEMAN BULAMIYOR"

Kentin en büyük iki OSB’sindeki fabrikaların eleman ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayıp muhtarlardan iş arayanların buralara yönlendirmelerini isteyen Masatlı, şöyle devam etti:

“İş var, özellikle de Amasya’da. İşle ilgili sorun yok. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi' de aynı. Orada da eleman bulamıyorlar. Buradaki organize sana bölgesinde de durum aynı. İş arayanları hemen yönlendiriyorsunuz. İnsanlar iş beğenmediğinden işsiz. İş bulamadığından değil.”