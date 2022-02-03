Ankapark için yapılan harcamaların tutarı açıklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinde israf sayfasını yayına aldı. Sürekli güncelleneceği açıklanan sayfada ilk olarak geçmiş dönemde ihale edilen, işletilemeyen ve ABB’nin geri almak için hukuki mücadelesini sürdürdüğü Ankapark için yapılan harcamalar kalem kalem yer aldı. Harcamaların toplam tutarı ise 801 milyon 288 bin 824 dolar olarak açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “şeffaf yönetim anlayışı” gereği yaptığı çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ilk olarak Ankapark için yapılan harcamaları yayınladı. Geçmiş dönemde ihale edilen, işletilemeyen ve ABB’nin geri almak için hukuki mücadelesini sürdürdüğü Ankapark için yapılan harcamaların toplam tutarı 801 milyon 288 bin 824 dolar olarak açıklandı.
MADDE MADDE AÇIKLANDI
ABB resmi sitesi ana sayfasından ulaşılabilen sayfada Ankapark için yapılan harcamaların toplam tutarı olan 801 milyon 288 bin 824 dolarlık maliyete büyük ihalelerin sadece Ankapark’ta harcanan kısımlarının eklendiği bilgisi de madde madde açıklandı. Bu maliyet tutarına Ankapark dışında yapılan büyük ihalelerin toplam bedeli eklenmedi.
SAYFA SÜREKLİ OLARAK GÜNCELLENECEK
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı israf sayfasında, sayfanın sürekli güncelleneceği ve yakında geçmiş dönemde yapılan eksik ve hatalı işlerin, dinozor heykellerinin, kapıların, ithal ağaçların, saatlerin, robotların, özelleştirmelerdeki usulsüzlüklerin ve daha birçok konunun yer alacağı bilgisi verildi.
"DAVA HÂLÂ DEVAM EDİYOR"
Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki dava halen devam ediyor. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bir sonraki duruşma gününü 28 Şubat 2022 olarak belirlediği Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmemesi, alanın tamamen sahipsiz kalmasına, kablo hırsızlığı ile diğer hırsızlık vakalarının artmasına ve zararın her geçen gün milyonlarca lira artmasına sebep oluyor.
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Müjdat Gezen: “Bu memleketi ve insanını ‘seviyorum’”
- Bekir Dadır: “Bize hayret edecek bir şey bırakmadılar!”
- 55 yılda 55 şiir!
- “Şairin yeri insanın ve gerçeğin yanıdır!”
- Hasan Akarsu ile yazının ara sokaklarında…
- Okumanın, yazmanın, üretmenin şairi!
- Judo Milli Takımı Paris'e gidiyor
- Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
- 'Tövbe oy vermem' dedi, isyan etti
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'