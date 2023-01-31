Ankara'da acı olay: Takla atan otomobildeki çocuk öldü, anne yaralandı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:12

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 09:41

Polatlı-Yunak yolu üzerinde, saat 15.00 sıralarında Konya'nın Yunak ilçesinden Polatlı istikametine seyir halinde Serpil Güllü yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada anne Serpil Güllü yaralanırken, takla atan araçtan fırlayan 8 yaşındaki kızı Bera Güllü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücüsü Serpil Güllü, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bera Güllü'nün cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.