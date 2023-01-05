Ankara'da alt geçit ayağına çarpıp savrulan araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, alt geçidin beton ayağına çarparak savrulan otomobile, başka otomobilin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

DHA
05 Ocak 2023 Perşembe, 10:47
Ankara'da alt geçit ayağına çarpıp savrulan araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akköprü Metro İstasyonu önünde meydana gelen olayda Ulus yönüne giden K.T. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak alt geçidin beton ayağına çarpıp, savruldu.

Aynı yönde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil de savrularak yol ortasında duran otomobile çarptı.

Araçların hurdaya döndüğü kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü K.T., itfaiyeciler tarafından çıkarıldı.

Sağlık görevlileri ise yaptığı kontrolde K.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ankara otomobil kaza

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