Ankara'da polisin dövdüğü gencin amcası konuştu: 'Bunlar polis mi eşkıya mı?'

23 Ocak 2022 Pazar, 16:36

Ankara Altındağ’da 20 Ocak 2022 tarihinde Yunus polislerinin tekme tokat dövdüğü Oğuzhan Polat’ın amcası esnaf Ferhat Polat, konuştu.

Polat, olay gününü yaşananları şöyle anlattı:

“Asayiş uygulaması vardı. Benim yeğenim karşıdan karşıya geçiyordu, yaya geçidinden. Aracıyla biri süratli geliyordu. Vuracaktı çocuğa. Benim yeğenim müdahale etti araca. ‘Sen nasıl gidiyorsun’ filan. Adam durdu, yeğenimin üstüne yürüdü. O anda bir tartışma çıktı aralarında. Vurmaya kalktı sürücü. ‘Sen ne diyorsun, sen kimsin’ filan diye ondan sonra aralarında tartışma çıktı. Yunus ekipleri bu olayı görüyorlar ve hepsi birlikte geliyorlar. Adamı gönderiyorlar, sürücüyü. Ondan sonra bizimkilere ‘Siz buranın artisti misiniz? Hayırdır’ filan diyerek, hiçbir müdahale yokken biraderime, yeğenime, -burada 15-20 kişi rahat var, zaten görüntülerde mevcut- yeğenime, abime, abimin hanımına kadar vuruyorlar. Hatta abimin çocuğu da var, reşit olmayan, 15-16 yaşında bebe.

“DÜKKANIN CAMINA KADAR KIRDILAR”

Bizim dükkanımızın içine kadar giriyorlar. Dükkanımızın raflarına kadar dağıtıyorlar. Dükkanımın camını da kırdılar. Bunlar polis mi, eşkıya mı? Ben bilemedim. Biz, 15 Temmuz’da polislerimiz, vatanımız, milletimiz için dışarı çıktık. O giydikleri üniformada polislerimizin kanı var. Ama bunlar egosunu tatmin etmeye çalıştılar.

“ELLERİNDEKİ DARP RAPORUNU KARAKOLDA ALIYORLAR”

Karakolda bize, ‘Şikayetçi olmayın, bu olayı örtbas edin’. Ama abilerim olaydan şikayetçi olmuyorlar. Ellerindeki darp raporlarına kadar karakolda alıyorlar. Hatta burada esnafa geliyorlar, ‘Bize küfrettiler de’ diyorlar. ‘Bizden taraf ol’ diyor polis. Kamera kaydı var mı, yok mu diye bakmışlar. Bu nasıl bir adalet? Bu esnafa, vatandaşa yapılır mı? Bunu bize yapan başkasına da yapar.”

“ABİMİN KAFASINDA VE GÖZÜNDE YARALANMA VAR”

Polat, AKP Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl’ün araya girmek istediğini ileri sürerek, “Arabuluculuk yapmaya gelmişlerdi oraya. ‘Bu olayı örtbas edelim, olay haberlere düşmesin, medyaya düşmesin.’ Ama bu olay böyle bitmemeliydi, bu olay basite alınacak bir olay değil. Benim burada abimin kafasında, gözünde yaralanma var. Karakolda darp raporlarını alıyorlar. Ellerinden de kağıt alıyorlar, ‘Şikayetçi olmayın, iki taraf da şikayetçi değil’ diye. Yani Allah’ın adaleti yok mu sanıyorlar” diye konuştu.

"ARABADA BİLE DARBETTİKLERİNİ GÖRDÜM"

Görgü tanığı esnaf Hakan Demir ise şunları söyledi:

“Biz araya girmemize rağmen bizi ittiler. Kavgayı ayıramadık. 4-5 kişi üstelerine çullandılar. 4-5 kişi, gelmek isteyenleri engellediler. Bir polis memurunun bunu yapması kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şey olduğu için ben üzülüyorum. Burada bayanlara bile çok ağır kelimeler kullandılar, küfürlü konuştular. Burada esnafa böyle yapmaları olmayacak şey. Sadece esnafa değil halka da yapmaları normal bir şey değil. Olmaması gereken bir şey. Olay günü ayırmaya girdik, ayırmaya bile engel oldular. Biber gazı ile bize müdahale ettiler. Ters kelepçe yapıp Oğuz arkadaşımı arabaya attılar. Arabada bile darp ettiklerini gördüm… Biz halk olarak polise ne zaman güvenebileceğiz ki? Yani polisin bunu yapması normal bir şey değil. Ben kabul edemiyorum, insanın ağırına gidiyor. Demek ki bunu burada yapan, yarın bir gün her yerde herkese bir şey yapabilir.”

"VATANDAŞIN ELİNDEKİ TELEFONU ALDILAR"

Görgü tanığı İbrahim Avcı ise polisin arkadaşı Oğuzhan Polat’ı dövdüğünü ve olayı cep telefonuyla çeken yurttaşlara bile müdahale ettiğini aktararak, “Yoldan geçen vatandaş video çekiyor, onun da elindeki telefonu aldılar. Ona bağırdılar, çağırdılar. Geri geldiler, bize burada, ‘Şikayetçi olacağız onlardan. Bizim safımıza geçin’ diye söylediler” dedi.