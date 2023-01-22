Anneannesi ile teyzesini benzin döküp, yakarak öldürmüştü: Okan Altay tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'ı (46) üzerlerine benzin döküp, yakarak öldüren Okan Altay (28), 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 14:35
Anneannesi ile teyzesini benzin döküp, yakarak öldürmüştü: Okan Altay tutuklandı
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Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katında, 20 Ocak günü saat 18.00 sıralarında Okan Altay, içinde benzin dolu 5 litrelik bidon ile anneannesi Hülya Çetinkaya ile birlikte yaşadığı daireye gitti.

KADES ÜZERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan, tartışmayı duyup telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra alt kata indi.

Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Okan Altay, bir süre sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe vererek kapıyı kapatıp daireden çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Evde yapılan incelemede Çetinkaya ile Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay ise hastaneye götürüldü.

'TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI'

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı. Altay'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dediği belirtildi.

Okan Altay, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. 


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