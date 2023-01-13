Antalya'da eğitim öğretime ara verildi
Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elmalı ilçesinde yarın sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 13 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
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