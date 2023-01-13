Antalya'da eğitim öğretime ara verildi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:09

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:09

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elmalı ilçesinde yarın sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 13 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.



