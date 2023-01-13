Antalya'da eğitim öğretime ara verildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:09
Antalya'da eğitim öğretime ara verildi
Abone Ol google-news

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elmalı ilçesinde yarın sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 13 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.



Antalya eğitim

En Çok Okunan Haberler