Antalya'da feci olay... Lastiğine tuğla koyduğu aracının altında kalan sürücü öldü
Antalya'nın İbradı ilçesinde, rampada lastiğine tuğla koyduğu ticari aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın İbradi ilçesi Üzümdere Mahallesi'nde bir restoranın önündeki rampada İsmail Ekici isimli şahıs aracından inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu. Bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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