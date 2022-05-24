Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu aştı

24 Mayıs 2022 Salı, 16:43

Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-23 Mayıs dönemine göre büyük artış gösterdi.

2022'nin 1 Ocak- 23 Mayıs döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 217 artışla 2 milyon 35 bin 948 oldu. Geçen yıl aynı dönemde Antalya'ya gelen turist sayısı 643 bin 68 kişi olarak kaydedilmişti.

Mayıs ayının ilk 23 gününde ise 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 314 oranında artışla 813 bin 753 turist geldi.