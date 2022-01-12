Araç da yandaşa kanalizasyon da... AKP'li Yunus Barik’in şirketi belediyelerden milyonlar aldı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 08:14

AKP Sakarya Milletvekili Aday Adayı olan Yunus Barik’in şirketi 2011 ile 2021 yılları arasında kamudan 53 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise milyonlarca lirayı buldu.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, 9 Kasım 2021’de “İş Makinesi Kiralama İşi” adı altında ihaleye çıktı. 3 Ocak 2022’de açıklanan sonuç ilanına göre ihaleyi 2 milyon 960 bin TL teklif veren CYB Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

10 YILDA 53 İŞİ KAPTI

BirGün'den Filiz Gazi'nin haberine ögre, ihaleyi alan CYB Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2011’den bu yana AKP’li belediyelerden birçok ihale aldı. Şirket 2011’den bu yana kamu işlerinden 53 ihale aldı. Şirket kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu hattı yapımı, taşıt, iş makinası, otobüs, minibüs ve servis kiralanma işleri adı altında AKP’li belediyelerinden çok sayıda ihale aldı.

Tavşanlı Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir, Çatalca Belediyesi gibi pek çok belediye şirkete para akıttı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre şirketin sahibi Cemil Barik ve Yunus Barik. 2015’te AKP Sakarya Milletvekili Aday Adayı Yunus Barik’in şirketi kamudan 2011 ile 2021 yılları arasında kamudan 53 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 147 milyon 712 bin TL’yi buldu.

200 DÖNÜMLÜK ARAZİ AKP’LİNİN

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Demokrat Parti Aksaray İl Başkanı Servet Ceylan ve Gelecek Partisi Aksaray İl Başkanı Muhammet Dilmaç, dün yaptıkları basın açıklamasında AKP’lilere verilen ihalelere dikkat çekti. CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, “200 dönümlük bir arazi Tolgahan ve Alparslan Öztürk isimli 2 kardeşe tahsis edilmektedir. Alparslan Öztürk, AKP’nin Grup Başkanvekilliğini yapan ve halen AKP Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün siyasi çalışmalarında yer alan ve AKP’nin eski il yönetim kurulu üyesidir, diğeri de onun kardeşi. Bu arsanın 2022 yılı mali değeri 27 milyon 654 bin 663 lira” dedi.