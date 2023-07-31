Araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:23
Araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde seyir halinde olan sürücü Ferdi Yılmaz (42) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sefa İlarslan (26) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu araçların sürücüleriyle yolcular Berat Yılmaz (16) Yaren Yılmaz (13) Ali Karaca (18) ve İbrahim Atmaca (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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