Aracın çarptığı Fulya öldü: Kaçan sürücü hala aranıyor!
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan (20), aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, ekiplerce aranıyor.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı.
Kazada Turhan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan, burada kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Özgür Özel, Öcalan'ın bile gerisinde
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Adana Büyükşehir'e operasyon!
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Trafikte tartıştılar, tabanca ile katletti!
- Depremin ardından kritik açıklama: Ercan net konuştu!