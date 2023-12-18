Aracın çarptığı Fulya öldü: Kaçan sürücü hala aranıyor!

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan (20), aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, ekiplerce aranıyor.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:44
Aracın çarptığı Fulya öldü: Kaçan sürücü hala aranıyor!
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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. 

Kazada Turhan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan, burada kurtarılamadı. 

Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.


Kayseri trafik kazası sürücü

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