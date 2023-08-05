Aracıyla şarampole yuvarlandı, yardım isterken TIR çarptı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:10

Güncelleme: 05.08.2023 - 15:10

Eskişehir-Emirdağ karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında dün gece saatlerinde seyir halinde olan Mehmet Çekiç, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla şarampole yuvarlandı.

İddiaya göre, kendi imkanlarıyla aracından çıkan ve karşı şeride geçen Çekiç’e, seyir halindeki araçlardan yardım istediği esnada TIR çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Çekiç, yol kenarındaki çalıların arasına fırladı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün öğle saatlerinde başka bir kaza ihbarına giden jandarma ekipleri, Mehmet Çekiç’in çalılar arasındaki cansız bedenini fark etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.