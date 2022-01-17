Artvin, Bolu, Kastamonu, Hakkari ve Rize'de eğitime kar engeli

17 Ocak 2022 Pazartesi, 20:09

Beş ilde, yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.



ARTVİN

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime ara verildiği kararını, şu şekilde duyurdu:

"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.