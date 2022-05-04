Asansörde mahsur kalan iki çocuğu itfaiye kurtardı

İstanbul Avcılar'da dört katlı bir binanın asansöründe mahsur kalan iki çocuk itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dış anahtarla kapı, giriş katında açıldı. Kabin, zeminden yaklaşık 1 metre yukarıda durdu.

DHA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:19
Asansörde mahsur kalan iki çocuğu itfaiye kurtardı
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Denizköşkler Mahallesi'ndeki Gülden Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katından asansöre binen Sefa ile Poyraz Kalebaş kardeşler kapısı açılmayan ve sürekli inip yukarı çıkan kabinde mahsur kaldı.

Yakınları tarafından mahsur kaldıkları belirlenen çocukları kurtarabilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

'SAKİN OLUN' DEDİLER

Kısa sürede sevk edilen itfaiye ekibi binaya girerek çocuklara seslenirken sakin olmalarını ve kısa süre içerisinde onları kurtaracaklarını söyledi. Yakınları endişe içerisinde gelişmeleri izlerken, bina sigortasının kapatılmasına karar verildi.

KABİN, ZEMİNDEN 1 METRE YUKARIDA DURDU

Son bir deneme ile dış anahtarla kapı, giriş katında açıldı.

Kabin zeminden yaklaşık 1 metre yukarıda dururken, Sefa ile Poyraz Kalebaş kardeşler itfaiye erleri tarafından indirildi.

Çocuklar koşarak evlerine giderken yakınları da rahat bir soluk aldı.


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