Ataşehir'de trafikte tartıştığı motosikletliyi bacağından vurdu

09 Ağustos 2022 Salı, 10:04

Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi.

Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı.