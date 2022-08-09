Ataşehir'de trafikte tartıştığı motosikletliyi bacağından vurdu
İstanbul Ataşehir'de otomobil sürücüsü Erol Güzel, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Celalettin Köse'yi silahla bacağından yaralayarak kaçtı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi.
İddiaya göre, otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi.
Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Yolda kalan taraflar Marmaray'ı protesto etti
- Zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı
- Gece bekçisi çalıştığı fabrikada ölü bulundu
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Ölümden geri gelmek mümkün mü?
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Kavala'dan 'Henri Barkey' açıklaması
- Çelebi geçmiş paylaşımlarının silinmesi hakkında konuştu