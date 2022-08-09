Ataşehir'de trafikte tartıştığı motosikletliyi bacağından vurdu

İstanbul Ataşehir'de otomobil sürücüsü Erol Güzel, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Celalettin Köse'yi silahla bacağından yaralayarak kaçtı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 10:04
Ataşehir'de trafikte tartıştığı motosikletliyi bacağından vurdu
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Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi.

Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı. 

 


Ataşehir motosiklet silahlı saldırı

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