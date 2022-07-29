Ataşehir'de 'bisiklet' hırsızının rahatlığı pes dedirtti!
İstanbul Ataşehir’de bir apartmandan bisiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.
Ataşehir’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Ataşehir İnönü Mahallesinde 23 Temmuz 2022 günü saat 16.50 sıralarında bir adresten bisiklet çalındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen ekipler, olayı A.N.E. (22) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirledi.
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