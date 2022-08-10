Avcılar'da faciadan dönüldü: Aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi
İstanbul Avcılar'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yara almadan kurtulan şoförün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.
Avcılar D-100 Karayolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkii yan yolda saat 06.30 sıralarında, Beylikdüzü yönüne giden minibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyere çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle direkle birlikte minibüste devrildi. Çevredekiler, içinde yolcu olmayan minibüsün şoförünün kazayı yara almadan atlattığı ve olay yerinden kaçtığını öne sürdü.
Kazayı gören çevredeki kişi "Fazla hızlı değildi ama direksiyon hakimiyetini kaybedince direğe çarptı" dedi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Araç, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
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