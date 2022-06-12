Avcılar'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı

12 Haziran 2022 Pazar, 08:56

Kaza, saat 03.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. Üniversite Mahallesi yönünden giden 34 BKM 888 plakalı otomobil, Esenyurt yönünden gelen ve kavşakta dönüş yapmak isteyen 34 DJM 765 plakalı otomobile hızla çarptı.

Ön tarafları büyük hasar gören iki araçtan dönüş yapmak isteyen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sıkıştığı yerden çağrılan itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Dönüş yapan araca hızla çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.