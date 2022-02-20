Avcılar'da sıkıştırılan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Avcılar D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden otomobilin sürücüsü, görgü tanıklarının iddiasına göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca hızla bariyerlere çarptı.
Otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolu ve yan yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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