Avcılar'da sıkıştırılan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı

20 Şubat 2022 Pazar, 15:54

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden otomobilin sürücüsü, görgü tanıklarının iddiasına göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca hızla bariyerlere çarptı.

Otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu ve yan yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.



