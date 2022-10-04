Avcılar'da 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu...
İstanbul Avcılar'da, iki sürücü arasında yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgaya sürücülerin yakınları da karışınca ortalık birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gümüşpala Mahallesi'nde geçen cumartesi günü iddiaya göre, hafif ticari araç ile VIP araç sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya sürücülerin yakınları da dahil olunca olay büyüdü.
MAHALLELİ ARAYA GİRDİ
İki grup arasında yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık birbirine girdi.
Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırılan kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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