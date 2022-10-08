Ayakkabı çalarken yakalanan sevgililer tutuklandı
Adana’da, girdikleri 2 apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalarken yakalanınca mahalleli tarafından linç edilmek istenen Emrah Y. (35) ile sevgilisi Derya D. (35) tutuklandı.
Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 2 apartmanda; Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu.
MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ
Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, önceki gün de Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki eve girmeye çalışırken, ev sahibine yakalandı.
Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise şüphelilere linç girişiminde bulundu.
TUTUKLANDILAR
Bu sırada Derya D.’nin, sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla adrese gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına alıp, Emniyet'e götürdü.
'Uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, Emniyet'teki sorgularında suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya D. ile Emrah Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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