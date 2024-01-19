AYM'den 3 siyasi parti hakkında kapatma kararı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 09:49

Güncelleme: 19.01.2024 - 09:50

Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararlarına göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi’ne “kapatma davası” açtı.

Yüksek Mahkeme, Başsavcılığın 3 parti için “Kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti” talebini değerlendirdi.

Dosyada, bu partilerin yasaya gereği kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen büyük kongresini toplamadığı, zorunlu organlarını oluşturmadığı ve adresinin tespit edilemediği bilgileri yer aldı.

Anayasa Mahkemesi, tebligata rağmen gerekli süre içinde savunma da yapmayan bu 3 partinin ‘kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine’ hükmetti.