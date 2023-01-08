Babasıyla hayvan otlatmaya gidip kaybolan Orhan, 5 saatlik çalışmayla bulundu
Siirt'in Tillo ilçesinde, babasıyla birlikte hayvan otlatmaya giden Orhan G. (12), eve dönmeyince kaybolduğu anlaşıldı. Ekipler, Orhan'ı 5 saatlik çalışmanın ardından arazide korku dolu halde buldu.
Tillo ilçesine bağlı Sinep köyünde, önceki gün akşam saatlerinde babası Cemil G. ile beraber hayvan otlatmaya giden Orhan G., bir süre sonra eve gideceğini söyleyerek babasının yanından ayrıldı. Cemil G., hayvanları otlattıktan sonra eve döndü.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Çocuğu Orhan G.'nin eve dönmediğini gören Orhan G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.
ARAZİDE BULUNDU
Orhan G., yaklaşık 5 saatlik aramanın ardından, saat 20.00 sıralarında, arazide bulundu.
Sağlık durumu iyi olan ve çok korkan Orhan G., ailesine teslim edildi.
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