Bahçede toprağa gömülü 12 kilo metamfetamin ele geçirildi
Mardin'de jandarma ekipleri, bir eve yaptıkları operasyonda bahçede toprağa gömülü 12 kilogram metamfetamin ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu Dargeçit İlçesi Safa Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yüklü miktarda metamfetamin bulundurduğunu belirledi. Ekipler, şafak vakti şüphelinin evine operasyon yaptı.
Özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada evin bahçesinde toprağa gömülü poşetler halinde 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili R.A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. R.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Mustafa Keser'den çok sert Bülent Ersoy açıklaması
- 'Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var'
- Kahraman hakkında harekete geçildi
- Kurdaki asıl sıçrama için tarih verdi
- Badeci şeyh hakkında Rıza var kararı
- Ünlü futbolcunun eşi hayatını kaybetti!
- Sigara fiyatlarına bir zam daha!
- Rüşvet aldığı iddia edilen daire başkanı hakkında karar
- 'Bölücü kebapçı' sözlerine CHP'den yanıt