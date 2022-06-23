Bahçelievler’de hareketli dakikalar: Balkondan rastgele ateş açtı, eline ne geçtiyse fırlattı
Bahçelievler'de bir şahıs evinin balkonundan rastgele ateş açtı. Aracında hasar oluşan mahalleli, polis merkezine giderek olayla ilgili alkollü şahıstan şikayetçi oldu.
İstanbul Bahçelievler’de iddiaya göre, işten çıkarıldığı için öfkelenen alkollü şahıs, evinin balkonuna çıkarak silahıyla rastgele ateş etti. Kendisine tepki gösterenlere hakaretler yağdırarak eline ne geçtiyse fırlatan adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 15. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarıldığı için öfkelenen alkollü bir şahıs en üst kattaki evinin balkonuna çıkarak silahıyla rastgele ateş açtı. Saldırgan şahıs kendisine tepki gösteren mahalle sakinlerine ise önce hakaretler yağdırdı sonra da eline ne geçirdiyse fırlatmaya başladı.
ÇOK SAYIDA ARACA ZARAR VERDİ
Alkollü olduğu iddia edilen şahıs evinde bulunan sandalye, terlik, televizyon gibi eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Şahsın fırlattığı eşyalar kimseye isabet etmezken çok sayıda araçta hasar oluştu. Aracında hasar oluşan mahalleli, polis merkezine giderek olayla ilgili alkollü şahıstan şikayetçi oldu.
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