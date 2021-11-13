Bakan ‘vesayete sığındı!’

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Bakan Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi. CHP’li Seyit Torun’un “Kanal İstanbul’u yaparken kime sordunuz” sorusunu yanıtlayan, “Kanal İstanbul Cumhurbaşkanımızın milletin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği bir projedir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul’u depreme hazırlayan, büyük bir dönüşüm projesidir” savunmasını yaptı.

‘SAVCI HAREKETE GEÇMİYOR’

HDP’li Gergerlioğlu da Sedat Peker’in iddialarını gündeme getirerek “Çevre Bakanlığı’nda Mekânsal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar’ın FETÖ’den suçlandığı bu minvalde evrak düzenlendiği ve şantajla müdüre iş yaptırıldığı belgelerle dile getirilmişti. Peker, bakanlığı Sadık Soylu’nun yönettiğini iddia etmişti. Bunlara ne dersiniz?” sorusunu yöneltti. Soruya tepki gösteren Kurum, “Kimse arkadaşlarımız hakkında mesnedi olmayan iddialarda bulunmasın. Bunu söyleyen önce kendisine bakacak. Şu anda iş tuttuğu kökü dışarıda, kendi içeride arkadaşlarına, birlikte yol yürüdüklerine, iş tuttukları ABD’deki FETÖ trollerine bakacak” dedi. Kurum’un bu sözleri üzerine HDP’li vekiller, “Haddini bil” diyerek Kurum’a tepki gösterdi. Karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine oturuma 10 dakika ara verildi. Aradan sonra tekrar söz alan Gergerlioğlu, “İktidara bağımlı savcılar harekete geçmiyor. İşte, bu yüzden biz Sayın Bakan’a Sedat Peker’in iddialarını sorduk. Kendisi yalan ifadelerini söylemeye devam ediyor” dedi.