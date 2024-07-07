Bakan Yerlikaya duyurdu... 1 haftada binlerce sürücüye işlemi yapıldı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekiplerince 27 Haziran - 4 Temmuz'da 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini, toplam 441 bin 910 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen, 27 Haziran-4 Temmuz'daki denetlemelere ilişkin bilgi verdi.
Söz konusu dönemde 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini ifade eden Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 662, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 738, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 441 bin 910 araca/sürücüye işlem yapıldı."
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 7, 2024
2?? Milyon 4??0??8?? bin 7??7?? araç denetlendi.
? Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan
2??1??5?? sürücüye işlem yapıldı.
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