Bakan Yerlikaya duyurdu... Şırnak'ta GÜRZ-12 operasyonu: Teröristlere ait mühimmat deposu imha edildi

Yayınlanma: 02.09.2024 - 08:13

Güncelleme: 02.09.2024 - 08:14

Şırnak Cudi Dağı'nda teröristlere yönelik “GÜRZ-12” operasyonunda, Bölücü Terör Örgütü'ne ait mühimmat deposu tespit edilerek imha edildi.

Operasyonda 753 el bombası, 11 AK-47 piyade tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 RPG-7 roketatar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda GÜRZ-12 operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, teröristlere ait mühimmat deposunun imha edildiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Şırnak ili Cudi Dağı kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik “GÜRZ-12” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu; 753 adet El Bombası, 1000 adet El Bombası Fünyesi, 2000 adet Elektrikli Fünye, 11 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet 60 mm’lik Havan, 2 Kg Patlayıcı Madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla Şırnak’ın Cudi Dağı kırsalında “GÜRZ-12” operasyonu gerçekleştirildi.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."