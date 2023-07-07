Bakan Yerlikaya haziranda sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

Haziran ayında yakalanan 15 bin 591 düzensiz göçmenden 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Açıklamayı Bakan Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:10
Bakan Yerlikaya haziranda sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandığını ve 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi. 


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