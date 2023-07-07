Bakan Yerlikaya haziranda sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı
Haziran ayında yakalanan 15 bin 591 düzensiz göçmenden 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Açıklamayı Bakan Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandığını ve 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.
HAZİRAN AYINDA 1??5??.5??9??1??DÜZENSiZ GÖÇMEN YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 7, 2023
Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların;
6??.8??8??3??’ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.
Geçtiğimiz ay 2??3??.4??5??0?? düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi.… pic.twitter.com/2yN8uhslPx
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