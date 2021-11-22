Balıkesir'de gökyüzünde yanarak düşen cisim heyecana neden oldu
Balıkesir'de gece yarısı gökyüzünde yanarak düştüğü görülen cisim heyecana neden oldu. Gökyüzündeki o hareketlilik ise vatandaşların cep telefonlarına yakalandı.
Balıkesir semalarında yaşanan gökyüzü hareketliliği dikkat çekti.
Gece yarısı sonrasında gökyüzünde bir cismin alev aldığı ve ufka doğru yanarak düştüğü iddia edilen görüntüler vatandaşlarca görüntülendi. Altıeylül ve Karesi ilçelerinden gözle görülebilen olayda, alev alan nesnenin önce yavaşça sonra da hızlı bir şekilde yere doğru düşüşüne benzer görüntü çok sayıda cep telefonu ile de görüntülendi.
Sosyal medya hesaplarında yorumlarda bulunan yurttaşlar, düşen nesnenin meteoroloji balonu olabileceğini söylerken, bir grup ise meteor olduğunu iddia etti. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi dolayısı havai fişek olabileceği de ihtimal dahilinde olan görüşler arasında yer aldı.
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