Balkondan düşen 4 yaşındaki Nudem kurtarılamadı
Şanlıurfa’da, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Nudem Kırtay (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Acı olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkan Nudem Kırtay, aşağıda oyun oynayan çocukları izlediği sırada dengesini kaybedip, düştü. Küçük kızın beton zemine düştüğünü görenlerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri geldi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık görevlileri, ağır yaralı Nudem'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Nudem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Nudem'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından doktor olan babası Zeki Kırtay’a teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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