Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı
Adana'da Umut Emre D., barışmak amacıyla buluştuğu, husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G.'yi tabancayla peş peşe ateş ederek yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde 8 Ekim'de, Umut Emre D., kavgalı olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için buluştu. Bir süre konuşan iki arkadaş, daha sonra tartışmaya başladı. Belinden tabancasını çıkaran Umut Emre D., arkadaşına peş peşe ateş açtı.
Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G.'ye seken kurşunlardan biri geldi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Hünkar Deniz G., çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TABURCU EDİLDİ
Ayağından yaralanan Hünkar Deniz G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi