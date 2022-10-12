Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı

Adana'da Umut Emre D., barışmak amacıyla buluştuğu, husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G.'yi tabancayla peş peşe ateş ederek yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:15
Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı
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Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde 8 Ekim'de, Umut Emre D., kavgalı olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için buluştu. Bir süre konuşan iki arkadaş, daha sonra tartışmaya başladı. Belinden tabancasını çıkaran Umut Emre D., arkadaşına peş peşe ateş açtı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G.'ye seken kurşunlardan biri geldi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Hünkar Deniz G., çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Ayağından yaralanan Hünkar Deniz G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


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