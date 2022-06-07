Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
İstanbul Başakşehir'de özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada şoför dahil 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 08.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. Özel güvenlik görevlilerini taşıyan 34 LCE 824 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması ile devrildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Servisteki özel güvenlik personellerinden bazıları kendi imkanlarıyla içeriden çıkarken bazıları da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktı.
Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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