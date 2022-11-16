Batman'daki silahlı kavgada ölü sayısı 5'e çıktı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:57

Merkeze bağlı İkiztepe köyünde, akraba olan iki aile arasında 13 Kasım'da tarlada su kuyusu açma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6'sı ağır, 8 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Şirin Akın (40), babası Sadık Akın (60), Yusuf Akın (22) ve babası Asker Akın (53) doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölenler köyde toprağa verilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan Yavuz Akın da dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Köyde gözyaşlarıyla toprağa verilen Yavuz Akın'ın olay sırasında tarafları ayırmaya çalışırken kurşunların isabet ettiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri, 1’i ağır 3 yaralanın da hastanedeki tedavileri sürüyor.